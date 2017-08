Ankunft in Tel Aviv : Deutsche Basketballer ohne Wasser im Hotel

vergrößern 1 von 1 Foto: Gregor Fischer 1 von 1

In der Fünf-Sterne-Unterkunft sind auch die weiteren Teams der Vorrundengruppe B untergebracht. Nach der ersten leichten Einheit am späten Abend duschte das Team von Bundestrainer Chris Fleming in der abgelegenen Trainingshalle, auch nach der Rückkehr war das Problem zunächst noch nicht behoben. Für Dienstag ist das erste offizielle Training in der Hauptarena angesetzt.

EM-Spielplan

Profil der deutschen Nationalmannschaft bei der EuroBasket 2017

Infos zur Arena in Tel Aviv

Kader der deutschen Nationalmannschaft

Länderspiel-Statistiken der deutschen Nationalmannschaft

Informationen zu Bundestrainer Chris Fleming

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 22:41 Uhr