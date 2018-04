Daumen ausgekugelt : Brose Bamberg wohl mehrere Wochen ohne Hickman

Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg muss voraussichtlich mehrere Wochen auf Aufbauspieler Ricky Hickman verzichten.

von dpa

02. April 2018, 09:46 Uhr

Wie die Oberfranken mitteilten, hat sich der 32-jährige US-Amerikaner in der vergangenen Woche beim 78:83 in der Euroleague gegen Olimpia Mailand den Daumen der linken Hand ausgekugelt. Es sei aber nichts gebrochen, hieß es. In der kommenden Woche soll es weitere Untersuchungen in einer Spezialklinik geben.