Vertrag bis Ende der Saison : Bayern-Basketballer verpflichten Ex-NBA-Profi Williams

Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München komplettiert seinen Kader mit einem langjährigen NBA-Profi. Der amerikanische Power Forward Derrick Williams unterschrieb laut Vereinsangaben einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison.

von dpa

03. Oktober 2018, 15:04 Uhr

Der 27-Jährige verbrachte seine Karriere bisher weitestgehend in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Dort kam er in insgesamt 428 Spielen zum Einsatz und erzielte durchschnittlich 8,9 Punkte.

Williams weilt bereits seit knapp zwei Wochen beim Team und absolvierte nun zu Wochenbeginn die medizinischen Untersuchungen. Ein Einsatz des Kaliforniers beim ersten Liga-Heimspiel gegen Vechta am Mittwoch war noch nicht vorgesehen.

«Keine Mannschaft kann es sich leisten, die Spielintelligenz und Präsenz eines Milan Macvan zu verlieren, da sind wir keine Ausnahme», sagte Sportdirektor Daniele Baiesi. «Derrick Williams ist kein Ersatz für unseren verletzten Power Forward. Derricks enormes Talent ist aber offensichtlich, und es wäre aberwitzig zu sagen, dass er uns mit seiner Qualität nicht überzeugt hat.» Macvan hatte in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss erlitten.

Für Williams ist es das erste Engagement in Europa, nach sieben Jahren in der NBA und einem kurzen Gastspiel zu Jahresbeginn in der chinesischen CBA. Im März nahmen ihn dann noch einmal die Los Angeles Lakers kurzzeitig unter Vertrag.