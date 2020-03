Coronavirus-Pandemie : Basketballer Pleiß bleibt erst einmal in der Türkei

Obwohl die Basketball-Saison nun auch in der Türkei wegen der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit unterbrochen ist, will der 105-malige Nationalspieler Tibor Pleiß erst einmal nicht nach Deutschland zurückkehren.

von dpa

21. März 2020, 04:44 Uhr

«Es macht noch keinen Sinn darüber nachzudenken. Ich fühle mich hier in Istanbul sicher und wohl. Erstmal muss feststehen, wie es mit dem Sport weitergeht», sagte Pleiß der Deutschen Presse-Agentur. «Sollte nicht mehr gespielt werden, muss ich verantwortungsvoll mit der Situation umgehen und mir eine Reise nach Deutschland gut überlegen. Im Vordergrund steht dabei immer die Gesundheit meiner Eltern. Außerdem müssen ja auch Flieger starten.»

Der 30 Jahre alte Pleiß spielt seit der Saison 2018/19 für den Euroleague-Spitzenclub Anadolu Efes Istanbul. Auch in der türkischen Metropole sind die Auswirkungen der weltweiten Krise nun zu spüren. «Es gibt Hamsterkäufe, in den Eingängen der Einkaufszentren bekommt man erstmal eine Ladung Desinfektionsspray in die Hände gespritzt. Auch die Restaurants haben schon geschlossen», sagte der Center. Komplett still steht das Leben am Bosporus aber noch nicht. «Auf den Straßen ist es aber immer noch voll. Nach wie vor steht man hier im Stau.»