Würzburger dabei : Basketballer mit NBA-Profi Kleber in WM-Qualifikation

NBA-Profi Maximilian Kleber steht der deutschen Basketball-Nationalmannschaft auch in den nächsten beiden Spielen der WM-Qualifikation zur Verfügung.

von dpa

07. August 2018, 12:32 Uhr

«Ich freue mich, dass wir gemeinsam eine Lösung gefunden haben und ich auch während des Fensters im September für Deutschland spielen kann», sagte der Würzburger Kleber dem Internetportal basketball.de.

Zuvor hatte es Bedenken gegeben, dass Kleber aufgrund von Verpflichtungen in den USA keine Freigabe von seinem Club Dallas Mavericks erhalten könnte. Nun steht fest, dass der 26-Jährige, in Dallas Teamkollege von Superstar Dirk Nowitzki, bei den Begegnungen am 13. September in Estland und am 16. September in Leipzig gegen Israel dabei ist. «Wir haben eine sehr gute Mannschaft und ich denke, dass wir den Basketball in Deutschland größer machen können», sagte Kleber.

Auf dem Weg zur WM 2019 in China starten die Basketballer von Bundestrainer Henrik Rödl ungeschlagen in die zweite Phase der Qualifikation und haben beste Chancen auf das Ticket.