Basketball-Bundesliga : Basketball-Meister Bamberg schlägt Ludwigsburg 80:73

Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg bleibt in der Bundesliga auf Playoff-Kurs. Der Titelverteidiger gewann gegen die MHP Riesen Ludwigsburg 80:73 (41:31) und hat als Tabellensiebter 30:22 Punkte auf dem Konto.

von dpa

01. April 2018, 22:48 Uhr

Ludwigsburg (42:12) bleibt trotz der ersten Niederlage nach zuvor vier Siegen in Serie auf Rang drei. Der US-Amerikaner Dorell Wright (17 Punkte) traf vor 6150 Zuschauern für die Bamberger am besten. Bei den Gästen war Justin Sears (24) am treffsichersten.