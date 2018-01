Euroleague : Bamberg beendet nach Sieg gegen Kaunas Pleiten-Serie

Brose Bamberg hat seinen Negativlauf in der Basketball-Euroleague beendet. Der deutsche Serienmeister gewann nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie gegen den litauischen Club Zalgiris Kaunas mit 93:86 (37:44).

von dpa

16. Januar 2018, 22:30 Uhr

Die Bamberger stehen mit sieben Erfolgen nach 18 Spielen weiter im unteren Mittelfeld der Euroleague. «Es ist ein superschönes Gefühl, endlich mal wieder zu gewinnen», sagte Nationalspieler Patrick Heckmann bei Telekom Sport.

Nach knappem Halbzeit-Rückstand kam Bamberg nach dem Seitenwechsel mit einem überragenden Augustine Rubit (22 Punkte) besser in die Partie und ging kurz vor Ende des dritten Viertels in Führung. Diesen Vorsprung gaben der deutsche Meister nicht mehr her und hatte in der entscheidenden Phase auch die besseren Nerven.

An der Seitenlinie hatte erstmals der griechischer Assistenztrainer Ilias Kantzouris die Verantwortung. Der Ex-Profi vertritt derzeit den in Italien an der Schulter operierten Trainer Andrea Trinchieri, der einige Zeit pausieren muss. Für die Bamberger geht es bereits am Donnerstag (21.00 Uhr) in der Euroleague beim FC Barcelona weiter.