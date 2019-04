Berlin (dpa) – ALBA Berlin ist in der Basketball-Bundesliga auf den vierten Platz vorgerückt. In einem Nachholspiel gewannen die Berliner in eigener Halle vor 7032 Zuschauern dank eines starken Schlussspurts gegen ratiopharm Ulm mit 92:81 (49:53).

von dpa

02. April 2019, 21:03 Uhr

Damit springt ALBA wieder auf den vierten Platz. Bester Berliner Werfer war Johannes Thiemann mit 16 Punkten.