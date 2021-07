Grand-Slam-Turnier Wimbledon : Barbora Krejcikova und Ashleigh Barty im Achtelfinale

French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien hat sich mit einem knappen Erfolg für das Achtelfinale beim Tennis-Turnier im Wimbledon qualifiziert.

London | Die 25 Jahre alte Überraschungssiegerin von Paris bezwang die Lettin Anastasija Sevastova mit 7:6 (7:1), 3:6, 7:5. In der Runde zuvor hatte Krejcikova gegen die Darmstädterin Andrea Petkovic gewonnen. Nächste Gegnerin ist die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty. Die Australierin siegte am Samstag in London 6:3, 7:5 gegen die Tschechin Katerina Siniako...

