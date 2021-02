Tennis-Grand-Slam-Turnier : Australian-Open-Start mit vielen Fragezeichen

Nun geht es also los. Mitten in der Pandemie. Vor Zuschauern. Ob es auch gut geht, werden die nächsten 14 Tage zeigen. Die Tennisfans dürfen sich auf jeden Fall auf spannende Australian Open freuen. Denn so viele Fragezeichen gab es noch nie.

