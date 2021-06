Ehemalige Weltranglistenerste : Auch Simona Halep nicht zu Olympia

Die Tennis-Weltranglistendritte Simona Halep verzichtet auf einen Start bei den Olympischen Spielen, teilte die Rumänin bei Twitter mit und begründete dies mit ihrer momentanen Wadenverletzung.

Berlin | Die Blessur benötige mehr Zeit zur Heilung, schrieb die 29-Jährige. Wegen der Verletzung an der linken Wade, die sich Halep im Mai beim Turnier in Rom im Spiel gegen Angelique Kerber zugezogen hatte, fehlt die einstige Nummer eins der Welt nach ihrer Absage für die French Open nun auch in Wimbledon. Dort hatte die Amerikanerin Serena Williams am So...

