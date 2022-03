Biathlon-Weltcup : Auch ohne Podest: Starkes Teamergebnisse in Oslo

So ein starkes Teamergebnis gab es selten in dieser Saison. Zwar reicht es für die deutschen Skijäger im letzten Sprint in Oslo nicht für das Podest. Aber die Aussichten für das Wochenende sind gut.

Am Vormittag dachte Erik Lesser im Sonnenschein am Oslofjord noch an Grill und Campingstuhl, nach dem letzten Biathlon-Sprint seiner Karriere ärgerte sich der 33-Jährige dann trotz Platz fünf über seinen Fehler. „Irgendwo kotzt es mich an, dass der daneben geht. Ich hätte mich heute schon gerne mit dem Podium begnügt“, sagte der Thüringer im ZDF. Wäre...

