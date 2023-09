Den Jobstairs Gießen 46ers ist in der ersten Runde des Basketball-Bundesliga-Pokals die Überraschung geglückt: Der Zweitligist besiegte den Erstligisten Hakro Merlins Crailsheim zu Hause mit 79:73 (42:35) und steht damit im Achtelfinale.



Der ehemalige Nationalmannschafts-Kapitän Robin Benzing traf in seinem ersten Pflichtspiel für Gießen seine ersten vier Dreier und erzielte 17 Punkte. Die Gießener lagen ab Mitte des ersten Viertels in Führung und setzten sich in der zweiten Hälfte auf bis zu 18 Zähler Differenz ab.



In dieser Saison nehmen erstmals seit 2008/09 wieder Zweitligisten am BBL-Pokal teil. Die sechs besten Zweitligamannschaften der vergangenen Saison und die zehn BBL-Teams, die die Playoffs verpasst haben, spielen in der ersten Pokal-Runde. Die acht BBL-Playoff-Teams der vergangenen Saison steigen im Achtelfinale in den Wettbewerb ein.



Weltmeister Schröder sieht Löwen-Sieg

Vor den Augen von Basketball-Weltmeister Dennis Schröder setzten sich die Basketball Löwen Braunschweig mit 78:64 (38:32) bei BBL-Aufsteiger Tigers Tübingen durch. Schröder ist Alleingesellschafter des Braunschweiger Clubs und wird beim ersten Heimspiel der Löwen am kommenden Freitag mit dem WM-Pokal vor Ort sein. Der zweite BBL-Aufsteiger Rasta Vechta gewann dank eines starken Tommy Kuhse (26 Punkte) mit 84:76 (42:39) gegen die Rostock Seawolves. Mit etwas Mühe behaupteten sich die Würzburg Baskets beim Zweitligisten PS Karlsruhe Lions mit 93:81 (47:38).



Die Achtelfinalspiele des BBL-Pokals finden am 14. und 15. Oktober statt. Dann gastieren die Gießener bei den Niners Chemnitz, Vechta empfängt die BG Göttingen, Braunschweig muss bei Alba Berlin ran, und Würzburg trifft zu Hause auf ratiopharm Ulm.