„Das Rennen endet hier“, schrieb die Niederländerin auf Instagram: „Als Athlet weißt du immer, dass dieser Tag kommen wird, dass deine Karriere irgendwann ein Moment in der Zeit sein wird - eine Sammlung von Erinnerungen und hoffentlich Medaillen.“



Schippers gewann ihre erste internationale Medaille als Siebenkämpferin mit WM-Bronze 2013. Danach wechselte sie komplett zum Sprint und holte dort mit den beiden WM-Titeln über 200 Meter (2015 und 2017) ihre größten Erfolge, zudem gewann sie über diese Strecke 2014 in Rio de Janeiro Olympia-Silber. Dazu sicherte sie sich noch über die 100 Meter WM-Silber (2015) sowie WM-Bronze (2017) und wurde viermal Europameisterin.



Bei den Sommerspielen in Tokio 2021 trat Schippers nur über die 200 Meter an, schied aber im Halbfinale aus. Davor hatte sie lange mit Verletzungen zu kämpfen und kam nicht mehr an ihr Top-Niveau heran.