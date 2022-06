FOTO: Martin Schutt up-down up-down ARCHIV - Owen Ansah läuft im Trikot des HSV. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild Leichtathletik Zwei HSV-Sprinter bei DM in Berlin Gold-Favoriten Von dpa | 23.06.2022, 13:31 Uhr

Die beiden HSV-Leichtathleten Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah gehen bei den deutschen Meisterschaften in Berlin am Wochenende als Titelfavoriten über 100 Meter an den Start. In der Meldeliste liegt Owen Ansah mit seiner aktuellen Saisonbestzeit von 10,08 Sekunden auf Rang eins, gefolgt von seinem Teamgefährten (10,11 Sekunden).