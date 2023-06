Alexander Zverev Foto: Christophe Ena/AP/dpa up-down up-down Tennis-Grand-Slam-Turnier Zverevs Sehnsucht nach „Tennis-Geschichte“ bei French Open Von dpa | 09.06.2023, 07:10 Uhr

Alexander Zverev will als vierter deutscher männlicher Tennisspieler ins Finale der French Open einziehen. Vor dem Halbfinale des Olympiasiegers steht ein anderes großes Duell in Paris an.