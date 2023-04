Alexander Zverev Foto: Manu Fernandez/AP/dpa up-down up-down Tennis Zverev problemlos ins Achtelfinale von Madrid Von dpa | 30.04.2023, 15:55 Uhr

Nach einem Kraftakt in der zweiten Runde muss Alexander Zverev gegen den Franzosen Hugo Grenier nicht an seine Leistungsgrenze gehen. Zverev darf weiter auf seinen dritten Triumph in Madrid hoffen.