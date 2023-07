Alexander Zverev Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa up-down up-down Tennis Zverev am Rothenbaum im ersten Spiel gegen Molcan Von dpa | 22.07.2023, 17:48 Uhr

Tennisprofi Alexander Zverev trifft in seinem ersten Spiel beim ATP-500-Turnier am Hamburger Rothenbaum auf den Slowaken Alex Molcan. Das ergab die Auslosung in der Hansestadt.