Weltcup in Belgrad Zeidler startet erfolgreich in internationale Rudersaison Von dpa | 27.05.2022, 16:44 Uhr

Oliver Zeidler ist erfolgreich in die internationale Rudersaison gestartet. Beim Weltcup-Auftakt in Belgrad zog der Einer-Weltmeister von 2019 auf direktem Weg in das Halbfinale ein.