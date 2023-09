Der deutsche Golfprofi Yannik Paul hat auf der DP World Tour erneut eine Top-Ten-Platzierung eingespielt. Der 29 Jahre alte Mannheimer beendete die Open de France mit einem Gesamtergebnis von 275 Schlägen auf dem geteilten sechsten Rang.



Den Sieg bei dem mit 3,25 Millionen US-Dollar (3,05 Millionen Euro) dotierten Traditionsturnier vor den Toren von Paris sicherte sich der Japaner Ryo Hisatsune (270) vor Jeff Winther aus Dänemark und dem Engländer Jordan Smith (beide 272). Für den 21 Jahre alten Hisatsune war es der erste Erfolg auf der ehemaligen European Tour. Für den Sieg kassierte er ein Preisgeld von 552 500 US-Dollar (517 685 Euro).



Paul stellte im Le Golf National in der Nähe von Versailles erneut seine gute Form in dieser Saison unter Beweis. Für einen Platz im europäischen Ryder-Cup-Team hatte es dennoch nicht gereicht. Anfang September scheiterte er knapp an der direkten Qualifikation für den prestigeträchtigen Kontinentalvergleich gegen die besten Golfer aus den USA. Zudem wurde Paul auch nicht von Europas Kapitän Luke Donald für das Event vom 29. September bis 1. Oktober in Rom nominiert. Paul hatte im vergangenen Oktober bei der Mallorca Golf Open seinen Premierensieg auf der DP World Tour gefeiert.