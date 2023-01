Peng Shuai Foto: Eric Feferberg/3p-afp/dpa up-down up-down Tennis WTA bekräftigt: Rückkehr nach China hängt am Fall Peng Shuai Von dpa | 04.01.2023, 20:13 Uhr

Ein Rückkehr des Frauen-Profitennis in diesem Jahr nach China hängt weiterhin am Fall Peng Shuai. Dies teilte die Vereinigung WTA der Nachrichtenagentur Reuters in einer Stellungnahme mit.