dpatopbilder - Basketballspielerin Brittney Griner ist seit 100 Tagen in Moskau in Haft. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa FOTO: Alexander Zemlianichenko Inhaftierte Basketballerin WNBA-Spielerinnengewerkschaft fordert Griners Freilassung Von dpa | 29.05.2022, 08:24 Uhr

Am 100. Tag der Inhaftierung von Basketballerin Brittney Griner in Russland hat die Spielerinnengewerkschaft der nordamerikanischen Profiliga WNBA in einer Stellungnahme auf die Freilassung der Amerikanerin gedrängt.