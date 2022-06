Der Rennwagen von Mick Schumacher vom Team Haas wird von einem Lastwagen abtransportiert. Foto: Sergei Grits/AP/dpa FOTO: Sergei Grits Formel 1 Wieder Pech für Schumacher: Defekt im Baku-Training Von dpa | 10.06.2022, 14:34 Uhr

Die Pechsträhne von Mick Schumacher in der Formel 1 setzt sich fort. Beim Auftakttraining zum Großen Preis von Aserbaidschan rollte der Haas-Pilot in Baku schon nach wenigen Runden mit seinem defekten Auto aus. Grund für die Panne war ein Kühlleck am Rennwagen.