Motorsport Weltverband erhöht Maximum-Bußgeld in der Formel 1 drastisch Von dpa | 19.10.2023, 20:35 Uhr | Update vor 1 Std.

Schwere Regelverstöße an der Rennstrecke können in der Formel 1 künftig deutlich teurer werden als bisher. Der Weltverband Fia erhöht das maximale Bußgeld von 250.000 Euro auf bis zu einer Million Euro. Diesen Beschluss fasste der Motorsport-Weltrat bei seiner Sitzung in Genf.