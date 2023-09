Sabalenka trifft in der Runde der besten 16 auf die Russin Darja Kassatkina, die die belgische Qualifikantin Greet Minnen 6:3, 6:4 bezwang. Sabalenka kann nach den US Open erstmals die Topposition der Weltrangliste übernehmen. Dafür muss sie beim Grand-Slam-Turnier in New York mindestens so gut abschneiden wie Spitzenreiter Iga Swiatek aus Polen. Die polnische Titelverteidigerin steht ebenfalls im Achtelfinale.