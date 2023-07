Aryna Sabalenka Foto: Alastair Grant/AP/dpa up-down up-down Tennis Weltranglisten-Zweite Sabalenka in Wimbledon im Halbfinale Von dpa | 12.07.2023, 15:45 Uhr

Die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka steht in Wimbledon im Halbfinale. Die 25 Jahre alte Tennisspielerin aus Belarus gewann beim Rasen-Klassiker ihr Viertelfinale gegen Madison Keys aus den USA mit 6:2, 6:4 und steht damit in London wie vor zwei Jahren in der Runde der letzten Vier.