Emma Hinze Foto: Thomas Samson/AFP/dpa up-down up-down Bahnrad Weltmeisterin Hinze sagt Teilnahme an Champions League ab Von dpa | 27.10.2022, 09:31 Uhr

Die sechsmalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze hat ihre Teilnahme an der Champions League in diesem Jahr abgesagt. „Mein Körper sagt mir, dass ich die Akkus wieder aufladen sollte“, erklärte die 25-Jährige. Hinze hatte 2021 die Premierensaison der neuen Serie überlegen gewonnen. Die zweite Saison startet am 12. November.