Formel-1-Star Weltmeister Verstappen gibt Einblicke in Privatleben Von dpa | 30.03.2023, 08:56 Uhr

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gibt in einer neuen Dokumentation seltene Einblicke in sein Privatleben. „Ich öffne mich eigentlich nicht so gerne“, sagte der Niederländer in Melbourne: „Aber ich denke, es ist wert, sich das anzusehen.“