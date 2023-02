Katharina Hennig. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa up-down up-down Erstmals seit 2017 Weltcup-Podium für Staffel der Langläuferinnen Von dpa | 05.02.2023, 12:39 Uhr

Die deutschen Langläuferinnen haben erstmals seit über sechs Jahren einen Weltcup-Podestplatz in der Staffel erreicht. In der Besetzung Laura Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink und Sofie Krehl musste sich das deutsche Quartett am Sonntag nach 4x7,5 Kilometern nur der siegreichen Staffel aus Norwegen geschlagen geben.