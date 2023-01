Franziska Preuß Foto: Christian Einecke/dpa up-down up-down Biathlon Vorzeitiges Saisonende: Biathlon-WM ohne Preuß Von dpa | 23.01.2023, 13:55 Uhr

Franziska Preuß verpasst die Biathlon-WM in Oberhof. Nach gesundheitlichen Problemen streikt ihr Körper. Mit viel Geduld will sich die Bayerin aber zurück in die Weltspitze kämpfen.