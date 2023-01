Hanna Kebinger Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Biathlon Vom Deutschland-Pokal zur WM: Kebinger in Oberhof dabei Von dpa | 24.01.2023, 10:32 Uhr

Für Biathletin Hanna Kebinger geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Sie fährt zur Heim-WM in Oberhof. Dabei hat sie in dieser Saison erst drei Rennen im Weltcup bestritten.