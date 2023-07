Jonas Vingegaard Foto: David Pintens/BELGA/dpa up-down up-down Tour de France „Kann es kaum glauben“: Vingegaard vor zweitem Tour-Triumph Von dpa | 22.07.2023, 17:42 Uhr

Jonas Vingegaard steht vor seinem zweiten Sieg bei der Tour de France. Die Etappen-Pleite gegen Rivale Tadej Pogacar bleibt eine Randnotiz. Am Sonntag will sich der Däne in Paris feiern lassen.