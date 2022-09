Lewis Hamilton Foto: David Davies/PA Wire/dpa up-down up-down Formel 1 in Monza Vierter neuer Motor: Startplatzstrafe für Hamilton Von dpa | 08.09.2022, 15:05 Uhr

Lewis Hamilton wird in der Startaufstellung zum Großen Preis von Italien strafversetzt. Wie sein Mercedes-Rennstall in Monza bekanntgab, kommt in den Silberpfeil des Rekordweltmeisters eine neue Antriebseinheit.