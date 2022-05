ARCHIV - Ein Hockeyspieler spielt den Ball. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Hockey Viertelfinale: Polo-Herren verlieren, HTHC siegt bei Alster Von dpa | 15.05.2022, 18:38 Uhr

Den Hockey-Herren vom Hamburger Polo Club droht das Aus im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. Zum Auftakt der Playoff-Serie „best of three“ unterlag die Mannschaft von Trainer Matthias Witthaus am Sonntag bei Uhlenhorst Mülheim mit 1:2 (0:1) und muss nun in zwei Wochen zwei Heimspiele gewinnen, um die Endrunde Anfang Juni in Bonn noch zu erreichen. Der Treffer, der Polos erste Niederlage in diesem Jahr besiegelte, fiel kurz vor Schluss.