Sebastian Vettel Foto: Hasan Bratic/dpa Formel 1 Vettel stellt sich auf Rückschläge nach Karriereende ein Von dpa | 16.11.2022, 12:34 Uhr

Sebastian Vettel will sich nach dem Karriereende in der Formel 1 in seinem neuen Leben ausprobieren. „Ich freue mich darauf, was als nächstes kommt. Ich kann aber keine genaue Antwort geben, was als nächstes kommt“, sagte Vettel im Podcast der Formel 1. „Ich habe viele Ideen, viele Sachen, die ich ausprobieren will.“