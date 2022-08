Mick Schumacher Foto: Hasan Bratic/dpa up-down up-down Formel 1 Mick Schumacher auf Platz 15 in Qualifikation von Spa Von dpa | 27.08.2022, 16:57 Uhr

Mick Schumacher ist in der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Belgien im zweiten Durchgang ausgeschieden. Der 23-Jährige fuhr am Samstag in Spa-Francorchamps auf den 15. Platz und verpasste damit die Finalrunde der besten Zehn.