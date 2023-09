Formel 1 Verstappen in Suzuka auch im Abschlusstraining ganz vorne Von dpa | 23.09.2023, 06:00 Uhr | Update vor 1 Std. Vor dem Großen Preis von Japan Foto: Toru Hanai/AP up-down up-down

Max Verstappen hat sich auch im Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen von Japan in Topform präsentiert. Der WM-Spitzenreiter von Red Bull verwies auf dem Suzuka International Racing Course die beiden starken McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri auf die weiteren Plätze. Verstappens Bestzeit von 1:30,267 Minuten konnten die Konkurrenten nicht kontern. Norris lag am Ende 0,240 Sekunden dahinter, Piastri 0,288 Sekunden.