Venus Williams und Caroline Wozniacki dürfen mit einer Wildcard an den US Open teilnehmen. Das teilten die Veranstalter etwas weniger als zwei Wochen vor dem Start in das letzte Grand-Slam-Tennisturnier des Jahres mit.



Williams, inzwischen 43 Jahre alt, wird zum 24. Mal im Hauptfeld der US Open stehen und hat das Turnier 2000 und 2001 gewonnen. Für Wozniacki ist es die erste Teilnahme an einem Grand Slam seit ihrem Rücktritt nach den Australien Open 2020. Die ehemalige Nummer eins der Welt hat inzwischen zwei Kinder. Insgesamt haben acht Frauen eine Wildcard bekommen. Das Turnier beginnt am 28. August.