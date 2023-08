Tennisspielerin Jule Niemeier hat bei den US Open das Hauptfeld verpasst. Die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022 scheiterte bereits in der ersten Runde der Qualifikation für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres.



Die 24 Jahre alte Dortmunderin unterlag der Griechin Despina Papamichail in New York mit 3:6, 4:6. Da sie bei den US Open im Vorjahr noch das Achtelfinale erreicht hatte, wird Niemeier nach dem Hartplatz-Klassiker in der Weltrangliste abrutschen. Derzeit liegt sie auf Rang 89.



Auch die 19 Jahre alte Noma Noha Akugue, die zuletzt in Hamburg überraschend das Finale erreicht hatte, und Mona Barthel verloren zum Auftakt der Qualifikation. Von den deutschen Tennisprofis erreichten Laura Siegemund, Eva Lys und Maximilian Marterer die zweite Runde und brauchen noch zwei Siege für den Sprung ins Hauptfeld. Die US Open beginnen am kommenden Montag.