US Open FOTO: Frank Franklin Ii/AP/dpa up-down up-down Tennis US Open: Fehlende Stars, deutsche Chancen, ein Abschied Von dpa | 26.08.2022, 11:44 Uhr

Vorhang auf zum vierten und letzten Grand Slam des Jahres: Ab Montag geben sich die Tennis-Asse bei den US Open in New York wieder die Ehre.