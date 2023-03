Boykott Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Sportpolitik Ukraine fordert Fecht-Boykott nach Pro-Russland-Entscheid Von dpa | 21.03.2023, 11:31 Uhr

Fechterinnen und Fechter aus der Ukraine werden in der Olympia-Qualifikation nicht gegen Russen und Belarussen antreten. Auch Trainer und Kampfrichter des Landes werden nicht an Turnieren teilnehmen, an denen russische oder belarussische Sportler starten.