Abschied Turnerin Kim Bui beendet nach EM Karriere Von dpa | 03.08.2022, 13:34 Uhr

Kim Bui beendet nach der Europameisterschaft in München und 17 Jahren in der Nationalmannschaft ihre Turnkarriere. Das gab die 33-Jährige bei einem Pressetermin in Frankfurt bekannt.