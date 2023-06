Tour de Suisse 2023 - Organisationskomitee Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa up-down up-down Radsport Tour de Suisse wird nach Tod von Radprofi Mäder fortgesetzt Von dpa | 17.06.2023, 00:21 Uhr

Nach dem Tod des Schweizer Radprofis Gino Mäder wird die Tour de Suisse fortgesetzt. Das teilten die Veranstalter am späten Freitagabend mit. Am Ende eines „emotionalen Tags und einer sehr berührenden Gedenkfahrt“ wurde in Absprache mit der Familie entschieden, dass die Tour weitergeführt wird, hieß es in einer Mitteilung. Auch die Frauen-Tour wird fortgeführt. Mäders Team Bahrain-Victorious wird wie angekündigt aus dem Rennen aussteigen.