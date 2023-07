Vingegaard und Pogacar Foto: David Pintens/BELGA/dpa up-down up-down Tour de France „Tolles Duell“: Pogacar genießt Zweikampf mit Vingegaard Von dpa | 18.07.2023, 03:48 Uhr

Rad-Superstar Tadej Pogacar erfreut sich am Zweikampf mit Rivale Jonas Vingegaard bei der Tour de France. „Ich genieße diesen Kampf gegen ihn das dritte Jahr in Folge. Es ist ein tolles Duell“, sagte der 24 Jahre alte zweimalige Tour-Sieger am Montag, als für die Profis der zweite Ruhetag bei der Frankreich-Rundfahrt anstand. Pogacar gewann diese 2020 und 2021, Vingegaard 2022.