Basketball Terminkollision für Giffey: Euroleague oder WM-Quali? Von dpa | 09.11.2022, 07:56 Uhr

Durch seinen Wechsel zum FC Bayern München kommt es für Basketballer Niels Giffey zu einer Terminkollision. Am Donnerstag (20.00 Uhr) gastieren die Münchner in der Euroleague bei Alba Berlin, am Freitag (19.00 Uhr) steht in Bamberg das WM-Qualifikationsspiel gegen Finnland auf dem Programm.