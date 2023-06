Tatjana Maria Foto: Tim Goode/PA Wire/dpa up-down up-down WTA-Turnier Tennisspielerin Maria schafft Auftakterfolg in Nottingham Von dpa | 12.06.2023, 14:02 Uhr

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist erfolgreich ins Rasen-Tennisturnier in Nottingham gestartet. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau gewann in der ersten Runde gegen die an Position sechs gesetzte Chinesin Zhang Shuai 6:1, 6:4.