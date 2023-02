Niemeier Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Billie Jean King Cup Tennis-Frauen bestreiten Heimspiel in Stuttgart Von dpa | 01.02.2023, 13:17 Uhr

Die deutschen Tennis-Frauen bestreiten ihre Qualifikationspartie im Billie Jean King Cup in Stuttgart. Das Duell mit Brasilien wird am 14. und 15. April in der Porsche-Arena auf Sand ausgetragen, wie der Verband mitteilte.