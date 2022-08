ARCHIV - Verletzte sich bei seinem Sturz in München nur leicht: Pascal Ackermann. Foto: Darek Delmanowicz/PAP/dpa FOTO: Darek Delmanowicz up-down up-down Spanien-Rundfahrt Sturz weggesteckt: Ackermann hofft auf Vuelta-Etappensiege Von dpa | 17.08.2022, 18:12 Uhr

Radprofi Pascal Ackermann geht trotz seines heftigen Sturzes bei der EM in München zuversichtlich in die am Freitag in Utrecht beginnende Spanien-Rundfahrt.„Die Enttäuschung über den Sturz war größer als die Verletzung. ...