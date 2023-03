Jan-Lennard Strufff Foto: Maximilian Haupt/dpa up-down up-down Tennis Struff verpasst dritte Runde bei Turnier in Miami Von dpa | 25.03.2023, 03:19 Uhr

Jan-Lennard Struff hat den Einzug in die dritte Runde des Tennis-Turniers von Miami knapp verpasst. Der deutsche Davis-Cup-Profi unterlag dem einstigen Top-Ten-Spieler Grigor Dimitrow aus Bulgarien am Freitag (Ortszeit) mit 6:4, 6:7 (5:7), 4:6. Vom Einzug unter die letzten 32 bei der Masters-Veranstaltung trennten Struff, der sich über die Qualifikation in das Hauptfeld gespielt hatte, zwischenzeitlich nur zwei Punkte.