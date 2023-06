Steffi Graf Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Tennis Steffi Graf keine Schirmherrin beim WTA-Turnier in Berlin Von dpa | 14.06.2023, 17:05 Uhr

Tennis-Legende Steffi Graf ist in diesem Jahr nicht Schirmherrin des WTA-Turniers in Berlin. „Sie hat leider andere Verpflichtungen und sagte mir, sie will so eine Rolle auch zu 100 Prozent ausfüllen“, sagte Turnier-Direktorin Barbara Rittner.